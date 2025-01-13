Bingazi'deki Gırnada Hapishanesinde İşkence Skandalı: Görüntüler Ortaya Çıktı

Bingazi'deki Gırnada Hapishanesinde İşkence İddiaları

Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde yer alan Gırnada Hapishanesinde, mahkumlara yapılan vahşi işkencelerin görüntüleri sızdırıldı. Libya el-Ahrar televizyon kanalının sosyal medya hesabından paylaşılan videolar, mahkumlara bireysel ve toplu işkencelerin gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor.

İşkence Detayları Şok Edici

Paylaşılan görüntülerde, mahkumların sopa ve kırbaçlarla darp edildiği, vücutlarında morluk ve kırıkların oluştuğu açıkça görülmektedir. Libya Press haber platformu da bu korkunç görüntüleri yayımlayarak, işkence yapan hapishane görevlilerinin Suriyeli bir subay tarafından yönetildiğini iddia etti.

Aktivistlerden Tepkiler Yağdı

Libyalı aktivistler ise, Gırnada Hapishanesindeki işkenceleri, Suriye'deki Esed rejimi döneminde Sednaya Hapishanesinde yaşananlarla kıyaslayarak sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdiler. Olay, uluslararası insan hakları savunucularını da harekete geçirmesi beklenen ciddi bir kriz yaratmış durumda.

Yetkililerden Sessiz Yanıt

Bingazi’deki yetkililerden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değildir. İşkence iddiaları ve bu durumu takip eden gelişmeler, Libya’nın insan hakları durumu açısından önemli bir soru işareti oluşturmaktadır.