Bingöl Balı İçin Proje Lansmanı Gerçekleşti

Bingöl'de Valilik öncülüğünde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescil edilen ilk Türk balı olan Bingöl balı için proje lansmanı gerçekleştirildi.

Vali Usta'dan Önemli Açıklamalar

Programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, Avrupa Birliği'nden belge almanın zorluğuna vurgu yaparak, "Avrupa Birliği'nden belge aldığınız zaman dünyadaki herkes bilir ki bu işin kompetanı budur" dedi. Usta, bu belgelerin ürün kalitesini artırdığına dikkat çekerek, "Üreticimize haklı bir şekilde kazanç elde ediyor. Zirveye çıkmak belli bir güç ve emek ister ama zirvede durmak çok daha büyük bir emek ister" şeklinde ifadelerde bulundu.

Bingöl Üniversitesi'nin Rolü

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitelerinin tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot ilan edildiğini belirterek, arı ve arı ürünleri ile ekonomik değeri yüksek bitkilerin tespitine yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Üreticilere Destek ve Eğitim

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, 8 farklı bal türünün literatüre girmesine dair çalışmalara dikkat çekerken, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver de Bingöl balının marka değerinin artırılması için üreticilerin yanında olduklarını ifade etti. Ünver, "Avrupa standartlarında akreditasyon alabilmek için üretim testlerinin geliştirilmesinde her zaman yanlarında olduk" dedi.

İleriye Dönük Planlar ve Eğitim Programı

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Bingöl'ün ekonomisini geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Programın ikinci oturumunda arı ve arı ürünleri yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitim programı, yarın Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda devam edecek.

Toplantıya Vali Yardımcısı Uğur Tutkan, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba, kurum müdürleri ve arıcılar katıldı.

Bingöl'de Valilik öncülüğünde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen "ilk Türk balı" olan Bingöl balı için proje lansmanı gerçekleştirildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşma yaptı.

Bingöl'de Valilik öncülüğünde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen "ilk Türk balı" olan Bingöl balı için proje lansmanı gerçekleştirildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşma yaptı.