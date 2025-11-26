Bingöl'de 120 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Tedavi Altına Alındı

Adaklı'da iki okulda öğle yemeği sonrası 120 öğrenci rahatsızlandı; 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, numuneler laboratuvara gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:57
Adaklı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulunde verilen öğle yemeğinin ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve rahatsızlık görüldü. Sağlık ekipleri hızla müdahale ederek şüpheli gıda zehirlenmesi vakalarına cevap verdi.

Olayın ayrıntıları

İlk belirlemelere göre peyderpey rahatsızlanan 120 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edildi. Bunlardan 13 öğrenci ise daha ileri inceleme ve tedavi için Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirildi. İl merkezinden iki çocuk doktoru ivedilikle ilçelere görevlendirildi.

Valilik açıklaması ve soruşturma

"Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi"

Bingöl Valiliği'nin açıklamasında: "Bugün Adaklı ilçemizde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulu’nda verilen öğle yemeği sonrasında bazı öğrencilerimizde görülen mide bulantısı üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekiplerimiz hızlıca okullara yönlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrencimiz peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Bunlardan 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, İl merkezinden 2 çocuk doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadırlar. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir."

"Numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir"

Açıklamanın devamında, "Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Süreç kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

