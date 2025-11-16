Bingöl'de 15 Yıldır Ayakkabı Tamiri Yapan Usta: 'Çırak Bulamıyoruz'

Solhanlı Mahfuz Koçdağı, 10 metrekarelik dükkânda ailesinin geçimini sağlıyor

Mahfuz Koçdağı, Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 yıldır 10 metrekarelik dükkânında ayakkabı tamiri yaparak ailesini geçindiriyor. 2 çocuk babası olan Koçdağı, mesleğin geleceğine dair kaygı duyuyor.

Çırak bulamama sorunu Koçdağı'nın en büyük yakınması. Usta, hem ustalık hem çıraklık görevini üstlendiğini ve mesleğin yitirilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Koçdağı'nın sözleri şöyle: "Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum, işimi severek yapıyorum. Şu an eleman bulamıyoruz. Bu mesleğin kaybolmasından korkuyoruz. Daha önceden çırak olarak başladım, şimdi ustalık yapıyorum ama çırak bulamadığım için çırak da benim, usta da benim. Eskiden öğrenciler harçlığını çıkarmak için boyacılık yaparlardı, şu an onları bile bulamıyoruz. Maalesef düşünün bu duruma gelmişiz".

Ustalar ve esnaf arasında yaygın olan bu sorun, geleneksel el sanatlarının geleceği ve gençlerin mesleki tercihlerine dair önemli soruları gündeme getiriyor.

