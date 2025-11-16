Bingöl'de 15 Yıldır Ayakkabı Tamiri Yapan Usta: 'Çırak Bulamıyoruz'

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 yıldır 10 metrekarelik dükkânda ayakkabı tamiri yaparak ailesini geçindiren Mahfuz Koçdağı, çırak bulamamaktan yakınıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:58
Bingöl'de 15 Yıldır Ayakkabı Tamiri Yapan Usta: 'Çırak Bulamıyoruz'

Bingöl'de 15 Yıldır Ayakkabı Tamiri Yapan Usta: 'Çırak Bulamıyoruz'

Solhanlı Mahfuz Koçdağı, 10 metrekarelik dükkânda ailesinin geçimini sağlıyor

Mahfuz Koçdağı, Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 yıldır 10 metrekarelik dükkânında ayakkabı tamiri yaparak ailesini geçindiriyor. 2 çocuk babası olan Koçdağı, mesleğin geleceğine dair kaygı duyuyor.

Çırak bulamama sorunu Koçdağı'nın en büyük yakınması. Usta, hem ustalık hem çıraklık görevini üstlendiğini ve mesleğin yitirilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Koçdağı'nın sözleri şöyle: "Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum, işimi severek yapıyorum. Şu an eleman bulamıyoruz. Bu mesleğin kaybolmasından korkuyoruz. Daha önceden çırak olarak başladım, şimdi ustalık yapıyorum ama çırak bulamadığım için çırak da benim, usta da benim. Eskiden öğrenciler harçlığını çıkarmak için boyacılık yaparlardı, şu an onları bile bulamıyoruz. Maalesef düşünün bu duruma gelmişiz".

Ustalar ve esnaf arasında yaygın olan bu sorun, geleneksel el sanatlarının geleceği ve gençlerin mesleki tercihlerine dair önemli soruları gündeme getiriyor.

BİNGÖL'DE YAŞAYAN MAHFUZ KOÇDAĞI, 15 YILDIR 10 METREKARELİK DÜKKANINDA AYAKKABI TAMİR EDEREK...

BİNGÖL'DE YAŞAYAN MAHFUZ KOÇDAĞI, 15 YILDIR 10 METREKARELİK DÜKKANINDA AYAKKABI TAMİR EDEREK AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR.

BİNGÖL'DE YAŞAYAN MAHFUZ KOÇDAĞI, 15 YILDIR 10 METREKARELİK DÜKKANINDA AYAKKABI TAMİR EDEREK...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?