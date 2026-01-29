Tüpraş: İzmit Rafinerisi'nde Alevlenme Kontrol Altında

Tüpraş'tan yapılan resmi açıklama

Tüpraş, İzmit rafinerisi tank sahasında bu akşam saat 21.30 civarında meydana gelen alevlenmenin ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu.

"İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir"

Şirket yetkilileri, olaydan etkilenen kimsenin olmadığını ve operasyonların normale devam ettiğini vurguladı.

