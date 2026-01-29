Tüpraş: İzmit Rafinerisi'nde Alevlenme Kontrol Altında

Tüpraş, İzmit rafinerisinde 21.30'da tank sahasında meydana gelen alevlenmenin teknik ekiplerce kontrol altına alındığını, yaralanma olmadığını ve operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:38
Tüpraş'tan yapılan resmi açıklama

Tüpraş, İzmit rafinerisi tank sahasında bu akşam saat 21.30 civarında meydana gelen alevlenmenin ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu.

"İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir"

Şirket yetkilileri, olaydan etkilenen kimsenin olmadığını ve operasyonların normale devam ettiğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

