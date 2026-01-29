Ercan Özel: 'Müjdeli Haberleri Açıklayacağım' — Cidde JTTX Fuarı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 28-30 Ocak Cidde JTTX Turizm Fuarı'nda ilçeye katkı sağlayacak projelerde yol alındığını ve döndüğünde müjdeleri açıklayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:03
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:03
Yenişehir'in tanıtımı ve proje görüşmeleri Cidde'de sürüyor

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 28-30 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen JTTX Turizm Fuarı'na katıldı. Başkan Özel, fuarda ilçenin tarım kimliğinin tanıtımı için önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Özel, 'Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız önemli projeler netleşmeye başladı. İnşallah gelince müjdeli haberleri açıklayacağım' diyerek, ilçeye katkı sağlayacak gelişmelerin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Fuarda yapılan görüşmelerin, Yenişehir'in tanıtımına olumlu yansıdığını vurgulayan Özel, ilçeye yönelik projelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Başkan Özel daha önce çiftçiler için 464 bin Euro tutarındaki hibe krediyi açıklamıştı; şimdi ise yeni projelerle ilgili müjdeli haberlerin takip edileceği ifade edildi.

