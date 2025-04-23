Bingöl'de 23 Nisan Coşkusu: Vali ve Başkan, Makam Koltuklarını Çocuklara Devretti

Bingöl'de 23 Nisan Coşkusu

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını çocuklara devretti. Bu özel etkinlikte, Mimar Sinan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ebrar Çağla Karakaya, Vali Usta'nın makamına konuk oldu.

Çocuklarla Geleneksel Kutlama

Öğrencinin bayramını kutlayan Vali Usta, koltuğunu temsili olarak Ebrar’a devretti. Ebrar, bu fırsatı kendisine veren Vali Usta’ya teşekkür ederek, "Bugünü bizlere armağan eden Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Sokak Hayvanları İçin İyileştirme Projeleri

Ebrar, Valilik tarafından sahipsiz hayvanlar için yürütülen çalışmaları da gündeme getirerek, "Sahipsiz hayvanlara doğal yaşam alanları kuruyoruz" diyerek, bu konudaki kararlılıklarını vurguladı.

Geleceğin Teminatı Çocuklar

Vali Usta, çocukların gelecekte bu makamların asli sahipleri olduğunu belirterek, "Doğru kişiye makamımızı devretmişiz. Onu yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Arıkan ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hacer Yıldız'a makamını devretti.

Hacer Yıldız'ın Hayalleri

Hayatının en heyecan verici anlarından birini yaşadığını ifade eden Hacer, "Daha çok oyun parkı istiyorum. Okul bahçelerimizin daha yeşil olmasını, kütüphanelerimizin daha çok kitapla dolmasını istiyorum. Lütfen hayallerimize kulak verin, bizler bu şehrin geleceğiyiz" dedi.

Çocukların İstekleri Gerçek Olacak

Belediye Başkanı Arıkan, çocuklar adına istenilen tüm talepleri yerine getireceğini taahhüt etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mimar Sinan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ebrar Çağla Karakaya'ya makam koltuğunu devretti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mimar Sinan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ebrar Çağla Karakaya'ya makam koltuğunu devretti.