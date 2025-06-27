Bingöl'de 260 Dönüm Buğday Tarlası Yandı

Bingöl'de Yangın Felaketi: 260 Dönüm Arazi Küle Döndü

Bingöl'de meydana gelen iki farklı yangın, buğday ekili 260 dönüm alanı etkiledi. Yangınlar, Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi ile merkez Çayağzı mevkisinde, hâlâ belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Olayın duyulmasının ardından, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri hemen yangın bölgelerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak, bu zor gün vatandaşlar için büyük bir kayıp yarattı; 260 dönümlük alan yangında zarar gördü. Bu tür olayların tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkileri, bölge halkını derinden etkiliyor.

Bingöl'de 2 noktada çıkan yangında, buğday ekili 260 dönüm alan zarar gördü.

Bingöl'de 2 noktada çıkan yangında, buğday ekili 260 dönüm alan zarar gördü.