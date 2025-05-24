Bingöl'de 33 Asker İçin Anma Töreni Düzenlendi

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te silahsız ve sivil kıyafetli 33 asker, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu. Bu acı olayın yıldönümünde, anma töreni düzenlendi.

Etkinlik, Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Anma, saldırının meydana geldiği Anıttepe mevkiinde, 13 yıl önce yapılan "33 Er Şehitler Anıtı" önünde yapıldı.

Törenden önce, şehitlerin temsili mezarlarının yanındaki Türk bayrakları yarıya indirildi. Temsili mezarların başında nöbet tutan askerlerin yanında, ay-yıldızlı tişört giymiş 33 çocuk da törene katıldı.

Törende, şehitler için manga atışı yapıldı, ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Usta'dan Duygulu Konuşma

Vali Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, bu acı olayın hafızalardan silinmeyeceğini belirtti. Her bir şehidin anısına sahip çıkacaklarını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 32 yıla rağmen her bir şehidimizin, her bir anne kuzumuzun acısı yüreğimizde hala sımsıcak duruyor. Fitne odaklarına karşı el ele, omuz omuza ve kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Devletimizce takip edilen kararlı politikalarla bir daha bu topraklarda terör belası yaşanmayacak."

Usta'nın konuşmasının ardından, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törenin ilerleyen aşamalarında, Vali Usta ve Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bıraktı.

Törende, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, 49. Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Albay Gazi Sever, vali yardımcıları, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal ve diğer kurum müdürleri de yer aldı.

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için anma töreni düzenlendi.

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için anma töreni düzenlendi.