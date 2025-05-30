Bingöl'de 4.763 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu ile Mücadele Operasyonu

Bingöl'de düzenlenen operasyonlar sonucunda 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Operasyonun Detayları

Bu doğrultuda, Genç ve Solhan ilçelerinin kırsal kesimlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda umfangı Hint kenevizine ulaşıldı. Ele geçirilen kenevirler, uyuşturucu madde üretiminde kullanılmak üzere yasa dışı olarak yetiştiriliyordu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde faaliyetlerine devam edecek.

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi.