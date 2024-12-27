Bingöl'de 7. Geleneksel Bal Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Bingöl'de Bal Yarışmasının İlgilileri Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Bingöl balı için düzenlenen önemli bir etkinlik olan '7. Geleneksel Bal Yarışması Ödül Töreni', Bingöl Üniversitesi ve Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Tören, Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Vali Usta’dan Yenilikçi Hedefler

Programda konuşma yapan Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl balının markalaşma sürecine dikkat çekerek, yeni hedefler koyulması gerektiğini vurguladı. Usta, "Teknik donanım olarak kendimizi yenilemeli, üretim kapasitemizi arttırmalı, kamu ve özel sektör el ele vererek ürettiğimiz ballar için yurt içinde ve yurt dışında yeni pazarlar oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

Başkan Arıkan: Tescil Gururu

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise, yapılan çalışmalar sonucunda Bingöl balının AB’den tescil aldığını ifade etti ve bu başarının yerel ürünlerin değerini artıracağını belirtti.

Rektör Çelik’ten Uluslararası Tanıtım Vurgusu

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl balını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Çelik, "Bu coğrafi işaret süreci, Bingöl balının kalitesinin bilimsel olarak tescillenmesini sağlamış olup, ürünümüzün ulusal ve uluslararası arenada tanıtılmasında önemli bir adım olmuştur" dedi.

Dereceye Girenler ve Ödüller

Yarışmada en kaliteli balı üreten Ahmet Kubay birinci, Sadullah Belgin ikinci ve Erhan Ataş üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Vali Usta, Belediye Başkanı Arıkan ve Rektör Çelik tarafından takdim edildi.

Katılımcılar ve Destekleyenler

Ödül törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Aba, çeşitli kurum müdürleri, akademisyenler ve arıcılar katıldı.

Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Bingöl balı için yarışma yapıldı. Bingöl Üniversitesi ile Arı Yetiştiricileri Birliğince Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "7. Geleneksel Bal Yarışması Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Dereceye girenlere ödülleri Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), Belediye Başkanı Erdal Arıkan (sol 3) ve Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik (sol 2) tarafından verildi.

Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Bingöl balı için yarışma yapıldı. Bingöl Üniversitesi ile Arı Yetiştiricileri Birliğince Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "7. Geleneksel Bal Yarışması Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Dereceye girenlere ödülleri Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), Belediye Başkanı Erdal Arıkan (sol 3) ve Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik (sol 2) tarafından verildi.