Bingöl'de 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapisle aranan şahıs yakalandı

Bingöl'de 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Operasyon detayları

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 Kasım 2025 günü Bingöl merkez sınırları içerisinde gerçekleştirilen müşterek operasyonda, hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" ile "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

