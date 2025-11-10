Bingöl'de 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapisle aranan şahıs yakalandı

Bingöl'de jandarma ve emniyetin ortak operasyonunda hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:49
Bingöl'de 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapisle aranan şahıs yakalandı

Bingöl'de 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Operasyon detayları

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 Kasım 2025 günü Bingöl merkez sınırları içerisinde gerçekleştirilen müşterek operasyonda, hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" ile "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

BİNGÖL’DE 9 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

BİNGÖL’DE 9 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
2
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
3
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
4
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu
7
Samsun'da motosiklet kazası: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri