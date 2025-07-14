Bingöl'de Cep Telefonu Bataryası Patladı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Bingöl'de Cep Telefonu Bataryası Patladı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, Yeni Mahalle'de bulunan bir cep telefonu tamir işyerinde korkutucu bir olay yaşandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen anlarda, tamirci Enes Akgül (34), müşterisinden aldığı arızalı cep telefonunun bataryasıyla yakından ilgilenirken ani bir patlama meydana geldi.

Akgül, patlama sonrasında alev alan telefonu masadan hızla yere atarak iş yerini terk etti. Bu ani müdahale, sonrasında Akgül’ün hafif yaralanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hemen Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, burada tedavi edildi.

Akgül, olayla ilgili açıklamasında, "Müşterim şişmiş bataryayı değiştirmek için getirmişti. Bataryanın patlayacağını hiç düşünmemiştim. Görmüş olduğum patlamalar arasında bu kadar ciddi bir olay ile karşılaşmamıştım. İçi boş bir alev olduğunu düşünmüştüm, fakat gerçekte son derece yakıcı bir alev vardı. Allah beterinden korusun," ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlama sonrası iş yerinde kısa süreli bir panik yaşandığı görüldü.

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki iş yerinde cep telefonu tamiri yapan Enes Akgül, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu incelerken telefonun bataryası patladı. Olay sonucu elinde hafif derecede yanık oluşan Akgül (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.