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Bingöl'de Dama Tutkunları Uluslararası Turnuvada Buluştu

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1. Uluslararası Dama Turnuvası başladı. Katılımcılar dostluk ve rekabet dolu bir üç gün geçiriyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 17:13
Bingöl'de Dama Tutkunları Uluslararası Turnuvada Buluştu

Bingöl'ün Genç ilçesinde, kültür ve arkadaşlık dolu bir etkinlik olan "1. Uluslararası Dama Turnuvası" başladı. Turnuva, Genç Kaymakamlığı, Genç Belediyesi, Türk Daması Federasyonu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenleniyor.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen turnuvaya Kuveyt, İran, Lübnan ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen oyuncular katılıyor.

Açılışta Duygular Dolu

Turnuvanın açılışında konuşan Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, katılımcıların bu süreçte güzel anılar biriktireceğine ve yeni dostluklar kuracağına inandığını belirtti. Turnuvanın, dama kültürünün derinliklerini keşfetmek için bir fırsat olduğunu vurguladı. Güzel, "Dama, zannettiğimizden çok daha derin ve çeşitli bir kültür. Bunu 3 gün boyunca birlikte tecrübe edeceğiz.” şeklinde ifade etti.

Belediye Başkanı'ndan Dama Vurgusu

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar da damanın ilçede önemli bir kültürel unsur haline geldiğini ifade etti. Tartar, “Ben de zaman zaman dama oynuyorum. Bu oyun ilçemizde bir kültür haline geldi ve insanlar gece geç saatlere kadar bu güzel oyunu oynamaya devam ediyor.” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek turnuvanın heyecanını yaşamaya başladı. Kaymakam Güzel ve Başkan Tartar da yabancı oyuncularla dama oynayarak etkinlikte yer aldı.

Turnuva, 29 Haziran'da düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak ve bu unutulmaz etkinliğin ardından dostluklar pekişecek.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Dama Turnuvası" başladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Dama Turnuvası" başladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Dama Turnuvası" başladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Dama Turnuvası" başladı.

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