Bingöl'de Devri Tır Kazasında Sürücü Yaralandı

Bingöl'de Devri Tır Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen tır kazasında, İsmail Altun yönetimindeki 33 AIE 877 plakalı tır, Bingöl-Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından sürücü ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından bir ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın sebebi araştırılıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.