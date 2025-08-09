DOLAR
Bingöl'de Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Nikah Töreni

Bakan Göktaş, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamındaki çiftin nikah törenine katıldı ve destek mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:57
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi''nden yararlanan bir çiftin nikah törenine katıldı. Göktaş, Bingöl Belediyesini ziyaretinin ardından, çiftlerin mutlu günlerini paylaşmak üzere nikah törenine iştirak etti.

Belediyede düzenlenen törende, Bakan Göktaş, Abdullah Kızgın ve Hayru Nisa Tayğun çiftinin nikah şahitliğini yaparak, onlara mutluluk diledi. Törende çiftin Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalandıkları ve evlilik öncesi eğitim programına katıldıkları bilgisi verildi.

Bakan Göktaş, bu yıl 'Aile Yılı' kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, “Çiftimiz de bu fondan yararlanan gençlerden. Aynı zamanda, evlilik öncesi eğitim programına katıldılar. Evlilik, iyi günde ve kötü günde kurulur ve sevgiyle, merhametle beslenir.” dedi.

Göktaş, ayrıca, “Bugüne kadar sizi yetiştiren anne ve babalarınızı da örnek aldığınıza eminim. Sizin gibi genç kardeşlerimizin güzel çocukları olmasını diliyorum.” ifadelerini kullanarak, gelecek nesillere ilişkin umutlarını dile getirdi.

İlk ziyaretinin ardından Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, yerel partililerle bir araya geldi.

