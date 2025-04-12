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Bingöl'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, kampçılar yoğun kar altında sabaha uyandı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 12:17
Bingöl'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bingöl'de Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Bingöl'de, kent merkezi ve kırsalında etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan sağanak, >Karlıkova ve Solhan ilçelerinde kar yağışına dönüştü.

Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalar yaşanmasına sebep oldu. Merkeze bağlı Garip köyünde kar ve tipi nedeniyle bir araç yoldan çıkarak, su kanalındaki betona saplandı. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekiplerinin aracı da dar alanda manevra yaparken bir tekeri askıya kaldı. AFAD aracının ve otomobilin kurtarılması için İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi ve araçlar başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Kampçılar Karla Uyanınca Şaşırdı

Bölgedeki Murat Nehri kıyısında çadırlarıyla kamp yapan doğaseverler, sabah uyandıklarında yoğun kar yağışıyla karşılaştı. Türkiye İzcilik Federasyonu Bingöl İl Temsilcisi Onur Keskin, sabah saatlerinde don beklediklerini ancak çadırlarının karla kaplandığını belirterek, "Büyük bir sürpriz oldu. Kendi aracımı kardan dolayı çıkaramadım. Doğada böyle şeyler olabiliyor.” açıklamasında bulundu.

Karlıova ve Solhan'da Durum

Karlıova ilçesinde iki gündür süren yağış, kar şeklinde birikintilere neden oldu ve bazı bölgelerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bingöl-Erzurum kara yolu, ekiplerin çalışmaları sayesinde açıldı. Ayrıca, Karlıova-Bingöl kara yolunun Kıraçtepe köyü mevkisinde hasta taşıyan ambulans, kardan dolayı kontrolden çıkarak devrildi; şans eseri yaralanan olmadı.

Bingöl'de Temizlik Çalışmaları

Karlıova Belediye ekipleri, cadde ve sokakların karla kaplanmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Solhan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından ise bir çay bahçesinin brandası çöktü. Araçlarındaki karı temizlemeye çalışan Ali Birtek, "İlkbaharda adeta kış mevsimini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki gündür etkili olan yağış, yerini kara bıraktı. Belediye ekipleri...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki gündür etkili olan yağış, yerini kara bıraktı. Belediye ekipleri, cadde ve sokakların kardan temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki gündür etkili olan yağış, yerini kara bıraktı. Belediye ekipleri...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki gündür etkili olan yağış, yerini kara bıraktı. Belediye ekipleri, cadde ve sokakların kardan temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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