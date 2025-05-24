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Bingöl'de Kaza: Baba Hayatını Kaybetti, Anne ve Bebeği Yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada babası ölen, anne ve 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:49
Bingöl'de Kaza: Baba Hayatını Kaybetti, Anne ve Bebeği Yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan korkunç bir trafik kazasında, baba hayatını kaybederken, anne ve 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Kaza, Esra E. (31) yönetimindeki 80 AAR 079 plakalı otomobilin, Kantarkaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi.

Olayın ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Anıl E. (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı eşi Esra E. ve bebekleri Metehan E., hızlı bir şekilde ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybetti, anne ve 1...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybetti, anne ve 1 yaşındaki bebeği yaralandı.

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