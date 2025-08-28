DOLAR
Bingöl'de Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Bingöl'de motosiklet hırsızlığı ihbarıyla yakalanan ve birçok suç kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 22:21
Bingöl'de Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Bingöl'de Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Olayın Detayları

Bingöl'de motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yürütülen çalışma sonucunda şüpheli yakalandı.

Hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

