Bingöl'de Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Olayın Detayları

Bingöl'de motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yürütülen çalışma sonucunda şüpheli yakalandı.

Hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.