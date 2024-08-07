Bingöl'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bingöl'de Orman Yangını Yönetimi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, Çamlıyurt köyünde saat 16:00 civarında başlayan orman yangınına acil müdahale gerçekleştiriliyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangının nedeni şu an için belirlenememiştir. Hızla büyüyen yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber olmuştur.

Bölgesel Müdahale Ekipleri Görevde

Yangın ihbarının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi İtfaiyesi, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yangına müdahale için 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 5 iş makinesi görevde bulunuyor.