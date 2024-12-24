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Bingöl'de Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 17 Yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Vali Usta kazanın nedenine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:10
Bingöl'de Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 17 Yaralı

Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl'de bu gece saatlerinde meydana gelen kazada, Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. 34 GC 312 plakalı otobüs, Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde yaşanan kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralandı.

Olay yerine yapılan ihbar sonrası 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel (24) ve eşi öğretmen Emine Tuncel (26) olduğu belirlendi. Tuncel çiftinin cenazesi, otopsinin ardından memleketleri Elazığ'a gönderildi.

Vali Usta'dan Açıklama

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaralıları hastanede ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Yeni pratisyen bir hekim doktor arkadaşımız Elazığlı, kendisi ve eşi ile vefat ediyorlar. Gencecik 2 arkadaşımızı kaybettik. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Usta, yaralılarla ilgili bilgiler aldıktan sonra, kaza anında aşırı kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtti. Yaralılardan 6'sının taburcu edildiği, 9 yaralının ise tedavi altına alındığı aktarıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Kaza Anı ve Tanıklıklar

Kaza sırasında otobüste çoğu yolcunun uyuduğu belirtildi. Yaralılardan Osman Erarslan, "Yollar buzluydu, bir anda kaydık ve otobüs sağ tarafa devrildi. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kaza sonrası Bingöl Valisi ve sağlık ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Usta, otobüs şoförleri ve diğer sürücülerin trafik güvenliğine dikkat etmeleri gerektiğini de belirtti.

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Vali...

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı (sağda) ile Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Vali...

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı (sağda) ile Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

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