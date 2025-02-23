Bingöl'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:42
Bingöl'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın gerçekleştiği yer, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Genç Viyadüğü mevkisi olarak belirlendi.

Kaza anında sürücülerinin kimliği ve araçların plakaları henüz öğrenilemedi. Olay sonucunda yaralanan toplamda 4 kişi, bölgedeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza...

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza...

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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