Bingöl'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen korkunç kaza, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, 21 KH 986 plakalı otomobil ile 12 EA 270 plakalı hafif ticari aracın, Bingöl-Genç kara yolunun İçmeler Mahallesi mevkisinde karşı karşıya gelmesiyle gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde ambulanslara alarak, Bingöl Devlet Hastanesine nakletti. Yaralıların durumuyla ilgili henüz kesin bir bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kazanın ardından, bölgedeki trafik akışı bir süreliğine aksadı. Yerel polis ekipleri, kazanın yaşandığı noktada güvenlik önlemleri alarak, diğer sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.