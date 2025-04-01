DOLAR
37,93 -0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.822,1 -0,53%
BITCOIN
3.223.814,43 0,36%

Bingöl'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

Bingöl'de bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 21:56
Bingöl'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen korkunç kaza, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, 21 KH 986 plakalı otomobil ile 12 EA 270 plakalı hafif ticari aracın, Bingöl-Genç kara yolunun İçmeler Mahallesi mevkisinde karşı karşıya gelmesiyle gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde ambulanslara alarak, Bingöl Devlet Hastanesine nakletti. Yaralıların durumuyla ilgili henüz kesin bir bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kazanın ardından, bölgedeki trafik akışı bir süreliğine aksadı. Yerel polis ekipleri, kazanın yaşandığı noktada güvenlik önlemleri alarak, diğer sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki
2
Cory Booker, Trump Politikalarına Karşı 25 Saatten Fazla Konuştu!
3
Husiler: ABD'nin Hudeyde'ye Düzenlediği Saldırıda 3 Ölü
4
Bakan Tekin'den Boykot Çağrılarına Sert Tepki
5
Bilecik'te Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
6
MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Hukukun Üstünlüğüne Saygı Gösterin'
7
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile Tel Aviv'de Görüştü

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!