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Bingöl'de Polisler Öğrencileri LGS Sınavına Yetiştirdi

Bingöl'de polis ekipleri, LGS sınavına geç kalan öğrencileri güvenli bir şekilde okullarına ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 16:09
Bingöl'de Polisler Öğrencileri LGS Sınavına Yetiştirdi

Bingöl'de LGS Sınavına Acil Yardım

Bingöl, Türkiye - Bingöl'de bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sırasında, polis ekipleri öğrencilerin yardımına koştu.

Asayiş Şubesi Yunus Timleri Devrede

Kente bağlı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen LGS sınavına, giriş belgesini unutan veya kaybeden bazı öğrenciler, sınıflarına yetişmek için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timlerinden yardım talep etti.

Motorize Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Motorize ekipler, hızlı bir şekilde öğrencilerin yanına ulaşarak, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra onları sınava girecekleri okullara götürdü. Bu sayede, geç kalan öğrenciler zamanında sınava ulaşarak büyük bir stres yaşamaktan kurtuldular.

Öğrencilerin Teşekkürü

Okuluna yetişen öğrenciler, polis ekiplerine duydukları minnettarlığı dile getirerek, yardımseverlikleri için teşekkür etti. Bu olay, Bingöl'deki toplumsal dayanışmanın ve güvenlik güçlerinin gençler için ne kadar önemli bir rol üstlendiğinin de altını çizmiş oldu.

Bingöl'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giriş belgesini unutan veya kaybeden ya da sınava...

Bingöl'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giriş belgesini unutan veya kaybeden ya da sınava geç kalan bazı öğrenciler, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.

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