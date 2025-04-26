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Bingöl'de Şiddetli Rüzgar, Öğrenci Yurdunun Çatısını Uçurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar, kapalı kız öğrenci yurdunun çatısını uçurdu; bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 20:17
Bingöl'de Şiddetli Rüzgar, Öğrenci Yurdunun Çatısını Uçurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, kapalı durumdaki kız öğrenci yurdunun çatısını uçurdu. Bu olay, bölgede günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiledi.

Karlaova Anadolu Lisesi Kız Yurdu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen yıl kullanıma kapatılmıştı. Rüzgarın etkisiyle uçan çatı parçaları, çevrede birçok noktaya savruldu.

Yetkililer, olayla ilgili incelemeler başlatırken, bölgede yaşayanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu.

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