Bingöl'de Şiddetli Rüzgar, Öğrenci Yurdunun Çatısını Uçurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, kapalı durumdaki kız öğrenci yurdunun çatısını uçurdu. Bu olay, bölgede günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiledi.
Karlaova Anadolu Lisesi Kız Yurdu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen yıl kullanıma kapatılmıştı. Rüzgarın etkisiyle uçan çatı parçaları, çevrede birçok noktaya savruldu.
Yetkililer, olayla ilgili incelemeler başlatırken, bölgede yaşayanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu.