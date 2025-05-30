Bingöl'de Takla Atan Hafif Ticari Araçta 5 Kişi Yaralandı

Bingöl'de Hafif Ticari Araç Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de, takla atan hafif ticari araçta 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. V.G. yönetimindeki 65 AL 559 plakalı araç, Bingöl-Solhan kara yolunun Çavuşlar köyü mevkisinde kontrolünü kaybederek takla attı.

Kaza Anında Yaralanmalar

Kaza sonucu sürücü V.G. ile birlikte araçta bulunan 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansta hızlıca yardım alarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kritik Durumda Bir Yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 yaşındaki E.G.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirerek, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Bingöl'de, takla atan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de, takla atan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.