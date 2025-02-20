Bingöl'de Tır ve Taksi Çarpışması: 2 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen tır ve taksi kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:41
Bingöl'de Tır ve Taksi Çarpışması: 2 Yaralı

Bingöl'de Tır ile Taksi Çarpıştı

Bingöl-Muş Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, İl Özel İdaresi mevkisinde meydana geldi. Nesih B. yönetimindeki 68 AAT 530 plakalı tır, Ferhat B. idaresindeki 12 T 0032 plakalı taksi ile çarpıştı.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza sonrası, taksi sürücüsü Ferhat B. ve içinde bulunan bir diğer kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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