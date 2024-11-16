Bingöl'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Gençten Umut Işığı

Bingöl'de Trafik Kazasında Kaybedilen Gençten Umut Işığı

Bingöl'de, 6 Kasım tarihinde meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki S.T.'nin organları, 4 farklı kişiye umut oldu. Hafif ticari aracın sepetli motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi altına alındığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, S.T.'nin organları, ailesinin onayı ile Ankara, Gaziantep ve Samsun'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Organ Bağışının Önemi

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı, organ bağışının hayati önem taşıdığını belirterek, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının gerekli uyumluluk testleri yapıldıktan sonra organ bekleyen hastalara umut ışığı sağladığını ifade etti.

Dr. Tatlı, "Bu kritik süreci yakından takip etme fırsatı buldum. Bu operasyon, özverili bir emek, zaman ve koordinasyon gerektiren bir süreçtir. Sonucunda birçok hayata dokunabilmek, sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük çabanın en kıymetli karşılığıdır," dedi.

Başarıyla gerçekleştirilen organ nakli sürecine katkı sağlayan tüm ekip üyelerine ve hasta yakınlarına minnettar olduklarını vurgulayan Tatlı, Bingöl’ün sağlık alanında ulaştığı seviyeye de dikkat çekti.

Sürecin yoğun bir mesai gerektirdiğini açıklayan Tatlı, "Bingöl Devlet Hastanesi yönetimine, Organ Bağışı Birimimize, Ankara ve Gaziantep'ten gelen ekipler ile hekim arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Donörümüzün ve destekleyen ailesinin bu süreçte gösterdiği fedakarlık, birçok insana yaşam umudu sağladı," diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.