Bingöl'de UMKE, Kar Engeline Rağmen Hastaya Ulaştı

Bingöl’de yoğun kar yağışında UMKE ekipleri, tam paletli araçla Aşağı Suveren Köyü’ndeki A.C.'ye ulaşarak ilk müdahaleyi yapıp 112 ambulansına teslim etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:45
Bingöl'de UMKE ekipleri zorlu kış şartlarında hastaya ulaştı

Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen UMKE ekipleri, sağlık hizmetlerinin aksamaması için fedakarca çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale ve ulaşım

İl merkezine bağlı Aşağı Suveren Köyü’nde karın ağrısı şikayetiyle sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 48 yaşındaki erkek hasta A.C. için yapılan ihbar üzerine Komuta Koordinasyon Merkezi harekete geçti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşımının sağlanamadığı bölgede UMKE ekipleri, tam paletli araçla köye ulaşarak hastaya ilk tıbbi değerlendirmeyi yaptı. UMKE ekiplerince gerekli müdahaleleri yapılan hasta, daha sonra güvenli bir şekilde 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Koordinasyon ve kesintisiz hizmet

Zorlu kış şartları ve ağır arazi koşullarına rağmen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz şekilde sürdüğü belirtildi. Yetkililer, karla mücadele ve acil sağlık hizmetlerinin il genelinde aralıksız devam ettiğini vurguladı.

