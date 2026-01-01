Kim Jong-Un'dan 2026 Çağrısı: Pyongyang'da Görkemli Yeni Yıl Kutlaması

May Day Stadyumu'nda devlet töreni ve sanat gösterileri

Kuzey Kore, yeni yıla başkent Pyongyang'daki May Day Stadyumu'nda düzenlenen görkemli bir etkinlikle girdi. Etkinlikte farklı sanat performansları sergilendi.

Programa Kim Jong-Un ve ailesi ile üst düzey devlet görevlileri ve halk katıldı. Yönetimden yapılan açıklamaya göre gösteride hem tören hem de sanatsal sunumlar yer aldı.

Konuşmasında 2025'te ülkeyi güç ve saygınlık açısından daha ileri taşıdıklarını savunan Kim, "Geride kalan yılı büyük başarılarla taçlandırmış olmanın gururunu yaşayan kahraman ordumuzun generallerine, subaylarına ve askerlerine tebriklerimi iletiyor; uzak diyarlarda vatan özlemiyle yeni yıla giren denizaşırı görev birliklerimizin mensuplarına da selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Kim Jong-Un, halka 2026 yılı için Kore İşçi Partisi politikaları çerçevesinde birlik çağrısı yaptı ve "Yeni yılda da halk merkezli yönetim biçimi ile ülkemizin onuruna ve haklarına sadakatle bağlı kalarak halkın beklentilerine cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE, YENİ YILA BAŞKENT PYONGYANG’DAKİ MAY DAY STADYUMU’NDA DÜZENLENEN GÖRKEMLİ BİR KUTLAMA ETKİNLİĞİ İLE GİRDİ.