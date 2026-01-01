DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Kim Jong-Un'dan 2026 Çağrısı: Pyongyang'da Görkemli Yeni Yıl Kutlaması

Kuzey Kore, Pyongyang'daki May Day Stadyumu'nda görkemli kutlamayla yeni yıla girdi; Kim Jong-Un 2026 için birlik çağrısı yaptı ve 2025'i başarılarla değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:21
Kim Jong-Un'dan 2026 Çağrısı: Pyongyang'da Görkemli Yeni Yıl Kutlaması

Kim Jong-Un'dan 2026 Çağrısı: Pyongyang'da Görkemli Yeni Yıl Kutlaması

May Day Stadyumu'nda devlet töreni ve sanat gösterileri

Kuzey Kore, yeni yıla başkent Pyongyang'daki May Day Stadyumu'nda düzenlenen görkemli bir etkinlikle girdi. Etkinlikte farklı sanat performansları sergilendi.

Programa Kim Jong-Un ve ailesi ile üst düzey devlet görevlileri ve halk katıldı. Yönetimden yapılan açıklamaya göre gösteride hem tören hem de sanatsal sunumlar yer aldı.

Konuşmasında 2025'te ülkeyi güç ve saygınlık açısından daha ileri taşıdıklarını savunan Kim, "Geride kalan yılı büyük başarılarla taçlandırmış olmanın gururunu yaşayan kahraman ordumuzun generallerine, subaylarına ve askerlerine tebriklerimi iletiyor; uzak diyarlarda vatan özlemiyle yeni yıla giren denizaşırı görev birliklerimizin mensuplarına da selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Kim Jong-Un, halka 2026 yılı için Kore İşçi Partisi politikaları çerçevesinde birlik çağrısı yaptı ve "Yeni yılda da halk merkezli yönetim biçimi ile ülkemizin onuruna ve haklarına sadakatle bağlı kalarak halkın beklentilerine cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE, YENİ YILA BAŞKENT PYONGYANG’DAKİ MAY DAY STADYUMU’NDA DÜZENLENEN GÖRKEMLİ BİR KUTLAMA...

KUZEY KORE, YENİ YILA BAŞKENT PYONGYANG’DAKİ MAY DAY STADYUMU’NDA DÜZENLENEN GÖRKEMLİ BİR KUTLAMA ETKİNLİĞİ İLE GİRDİ.

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN HALKA 2026 YILINDA BİRLİK OLMA ÇAĞRISI YAPARAK, "YENİ YILDA DA HALK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu
2
Altın 2026'da da Yatırımcısını Güldürecek
3
Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata yılbaşı gecesi ekipleri yalnız bırakmadı
4
Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı
5
İstanbul Yeni Yıla Karla Uyandı: Sarıyer ve Yüksek Kesimler Beyaz Örtüyle Kaplandı
6
Yılmaz Tunç: Türkiye Filistin’in Yanında — Galata Köprüsü’ndeki Binlerce Kitle
7
Konya'da KONESOB'a Bağlı 84 Odanın Seçim Süreci Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları