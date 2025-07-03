Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Bingöl'ün Genç İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, belirledikleri bir adrese operasyon düzenleyerek uyuşturucu maddeye ulaşmayı hedefledi.

Özel harekat polisleri ve uyuşturucu arama köpeğinin de destek verdiği operasyonda, yapılan aramada 1 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adalete sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, 1 kişiyi tutuklarken, diğerini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Adreste yapılan aramada, 1 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.