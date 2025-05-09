Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Narkotik Ekipleri Şafak Operasyonu Başlattı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çalışma çerçevesinde düzenlenen operasyon, önemli bulgularla sonuçlandı.

Ele Geçirilen Maddeler ve Para

Düzenlenen operasyonda, 57,29 gram kokain, 20,16 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira, 450 avro ve 210 dolar ele geçirildi.

Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheli, adalet sürecinin devamında önemli bir merkezde konumlanmış oldu.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda, 57,29 gram kokain, 20,16 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira, 450 avro ve 210 dolar ele geçirdi.