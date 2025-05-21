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Bingöl'de Uzun Namlulu Silah ve Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de yapılan operasyonda evde tabanca ve mermiler bulunurken, durdurulan araçta uzun namlulu silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:56
Bingöl'de Uzun Namlulu Silah ve Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde, H.G.'nin evinde ve eklentilerinde yaptıkları aramada bir tabanca, şarjör ve 40 mermi buldu.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, H.G. hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde de uzun namlulu silah ele geçirildi. Bu silahın ait olduğu şüpheli hakkında 2521 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı ve idari para cezası uygulandı.

Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

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