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Bingöl'de Yaya Kazası: 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki bir adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:12
Bingöl'de Yaya Kazası: 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Üzücü Bir Kaza Gerçekleşti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazasında, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 83 yaşındaki Mehmet Tekin, hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 77 BB 172 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı.

Hastaneye Kaldırıldı Ama Kurtarılamadı

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Mehmet Tekin, ilk olarak Solhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan acil müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tekin, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü Gözaltında

Olayın ardından sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu...

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu...

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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