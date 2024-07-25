Bingöl'de Yaya Kazası: 83 Yaşındaki Adam Yaralandı

Bingöl'de Kaza: Yaşlı Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki M.T., bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 77 BB 172 plakalı bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.T.'ye çarptı. Yaralanan M.T., hemen Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.