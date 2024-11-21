DOLAR
34,48 -0,06%
EURO
36,22 0,3%
ALTIN
2.952,95 -0,62%
BITCOIN
3.366.032,69 -3,59%

Bingöl'de Yoğun Sis Etkisi: Yol Güvenliği Tehdit Altında

Bingöl'ün kırsalında yoğun sis, yol güvenliğini tehdit etti. Görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:03
Bingöl'de Yoğun Sis Etkisi: Yol Güvenliği Tehdit Altında

Bingöl'de Yoğun Sis Etkisi

Bingöl'ün kırsal alanlarında yoğun sis etkili oldu. Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yolda, hava koşulları sürücüleri zor durumda bıraktı.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Etkin olan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Bu durum, bazı sürücülerin yolda ilerlemekte zorluk çekmesine neden oldu. Özellikle dağlık alanlarda, sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.

Yerel yetkililer, bu tür hava koşullarında sürücülerin dikkatli olmalarını ve gerekmedikçe yola çıkmamalarını öneriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu. Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak...

Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu. Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yolda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu. Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak...

Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu. Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yolda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
2
Beykoz'da Şiddetli Rüzgarda Ağaç Devri, Bir Kişi Yaralandı
3
Iğdır'da Eşini Bıçaklayan Uzman Çavuş Tutuklandı
4
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Ediyor
5
Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Yarın Devam Edecek
6
Marmara ve Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar