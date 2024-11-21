Bingöl'de Yoğun Sis Etkisi: Yol Güvenliği Tehdit Altında

Bingöl'de Yoğun Sis Etkisi

Bingöl'ün kırsal alanlarında yoğun sis etkili oldu. Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yolda, hava koşulları sürücüleri zor durumda bıraktı.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Etkin olan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Bu durum, bazı sürücülerin yolda ilerlemekte zorluk çekmesine neden oldu. Özellikle dağlık alanlarda, sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.

Yerel yetkililer, bu tür hava koşullarında sürücülerin dikkatli olmalarını ve gerekmedikçe yola çıkmamalarını öneriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu. Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yolda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu. Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yolda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.