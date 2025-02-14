Bingöl'deki Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi, 38 Yaralı Var

Bingöl'de Yolcu Otobüsünün Devrilmesi: 5 Ölü, 38 Yaralı

Bingöl'de bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, yaralı sayısı ise 38 olarak belirlendi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın meydana gelmesinin nedenleri arasında sis, buzlanma ve dikkatsizlik olduğunu ifade etti.

Usta, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 5, yaralı sayısının ise 38 olduğunu belirtti. Yaralıların 30'unun Bingöl’de, 8'inin ise Genç ilçesi, Diyarbakır ve Lice ilçeleri ile Malatya’daki hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti. Valilik, devam eden kurtarma çalışmalarını yerinde izleyerek yaralıları hastanelerde ziyaret etti.

Vali Usta, "Bu mübarek Berat Kandili akşamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Yaralılar Kaza Anını Anlattı

Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralılardan Turan Aktimur (20), otobüse Mardin'den bindiğini belirterek, "Normal bir hızda gidiyorduk. Diyarbakır'dan sonra hızlanmaya başladı otobüs. Yollar karlıydı, otobüs kaymaya başladı. Otobüste şoförün olduğu bölümde cam kırılmış, bir delik açılmıştı, oradan çıktık. En son hatırladıklarım bu." şeklinde konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi olan Fehmi İpek (19) ise Mardin'den Trabzon'a gitmek için yolculuk yaptığını anlattı. İpek, "Bingöl'e yaklaşırken otobüs virajda hızlı gidiyordu. Yalpaladı, sonra devrildi. En arkada oturuyordum. Sol taraftaydım. Kendi çabalarımla otobüsten çıktım." dedi.

Bingöl'e bağlı Doğanca köyü mevkisinde, Mardin Seyahat firmasına ait ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, dünkü kaza sırasında saat 20.00 civarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Bingöl'de yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine AFAD, UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Bingöl'de yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine AFAD, UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi.