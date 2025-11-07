Bingöl Gençlik Merkezleri Rekor Kırdı: 2025'te 292 Bin Gence 22 Bin Etkinlik

Bingöl Gençlik Merkezleri 2025'te Rekora Koştu

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bingöl Gençlik Merkezi ile Solhan ve Genç ilçelerindeki merkezler, 2025 yılında gençlere yönelik yoğun bir programla öne çıktı. Merkezler, yıl boyunca düzenlenen kurslar, atölyeler, modüler etkinlikler ve gezi programlarıyla gençlerin buluşma noktası haline geldi.

Faaliyet ve Katılım Rakamları

Merkezlerde 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 22 bin faaliyete imza atıldı ve bu faaliyetlerden 292 bin genç yararlandı. Ayrıca merkez; 2025 içinde 2 bin 805 genç kardeşi üyeliğe kazandırdı. Hizmet üç merkezde, 17 lider ile sürdürülüyor.

Kamplar ve Eğitim Programları

2025 yılında düzenlenen deniz ve doğa kampları, medeniyet, tarih ve kültür kampları ile gezi projeleri kapsamında bin öğrenci gezilere dahil edildi. İlk 6 ayda yaklaşık 30 eğitmen, ikinci 6 ayda ise 11 eğitmen gençlere eğitim verdi; her eğitmen kendi alanında üç farklı alanda eğitim sunuyor.

Merkez Müdürünün Değerlendirmesi

Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Bulmuş konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu faaliyetlerimizden 292 bin öğrencimiz faydalandı. 2025 yılı içerisinde 2 bin 805 genç kardeşimizi üye yaptık. Toplamda 3 gençlik merkezimizde 17 liderimiz ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca 2025 yılında deniz ve doğa kampı, medeniyet, tarih ve kültür kampları ile gezi projesi kapsamında bin öğrencimizi gezilere kattık. Hedeflerimize ulaşmak için gayretlerimizde devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 yılının ilk 6 ayında 30’a yakın eğitmenimizle geçlerimize hizmet ettik. İkinci 6 ayda ise 11 tane eğitmenimizle eğitimler veriyoruz. Her biri kendi alanında 3’er alanda eğitim vermektedir. Bundan sonraki hedeflerimizde de 2026 yılında da daha farklı modüller ve atölyeler ile gençlerimize hizmet etmeye gayret edeceğiz. Ahşap, dil, geri dönüşüm, filografi, resim, robotik kotlama, alçı kalıp atölyesi olmak üzere buna benzer kurslarımız devam ediyor."

Gençlerin Deneyimleri

Azra Safa, deneyimini şöyle anlattı: "Iğdır’dan geldim, 3 yıldır Bingöl’deyim. Bingöl Üniversitesinde psikoloji bölümünde okuyorum. Gençlik merkezimizde geri dönüşüm atölyesinde Aysel hocamla beraber çanta yapmaktayız. Sadullah hocamla beraber kursta İngilizce eğitimi alıyorum. Üniversitede boş kalan vakitlerimde buraya uğruyorum. Boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Bu bana daha iyi geliyor, el becerilerimi geliştiriyorum."

Nazar Çelik ise şunları paylaştı: "Ardahan‘dan geliyorum. Bingöl Üniversitesi coğrafya bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Buradaki etkinlikleri 2 yıldır keşfettim. Burada kulüplere katılıyorum önce saza, sonra filografi kursuna geldim. Geri dönüşüm kurslarına da katıldım. Boş vakitlerinde çoğu zaman gençlik merkezine geliyorum. Bütün arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye ediyorum ve bize bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkürlerimi sunuyorum."

Merkez, ahşap, dil, geri dönüşüm, filografi, resim, robotik kodlama, alçı kalıp atölyesi gibi alanlarda devam eden kurslarla gençlerin hem sosyal hem de beceri gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

