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Bingöl Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 19:22
Bingöl Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de çıkan orman yangınları, Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda kontrol altına alındı. Yangınların, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alanları tehdit ederken, ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hava ve karadan yapılan müdahalelerle yangınlar kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangından etkilenen kaplumbağalara Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından su verildiği öğrenildi.

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara...

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara...

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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