Bingöl Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de çıkan orman yangınları, Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda kontrol altına alındı. Yangınların, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alanları tehdit ederken, ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hava ve karadan yapılan müdahalelerle yangınlar kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangından etkilenen kaplumbağalara Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından su verildiği öğrenildi.

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.