Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 646 gram ele geçirildi

Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 3 kilo 268 gram kubar esrar ile 378 gram skunk ele geçirildi; 1 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 13:18
Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 646 gram ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 646 gram ele geçirildi

Genç İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin operasyonu sonucu iki şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde, istihbari bilgi doğrultusunda metruk bina ve eklentilerine yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyonu yürüten ekipler, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, iki şüpheliyi yakaladı.

Aramada 3 kilo 268 gram kubar esrar ile 378 gram skunk ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalananlar arasında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile bir şüpheli bulunuyordu. Hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheli hakkında ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 268 gram kubar esrar ve 378...

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 268 gram kubar esrar ve 378 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
3
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
4
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL