Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 646 gram ele geçirildi

Genç İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin operasyonu sonucu iki şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde, istihbari bilgi doğrultusunda metruk bina ve eklentilerine yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyonu yürüten ekipler, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, iki şüpheliyi yakaladı.

Aramada 3 kilo 268 gram kubar esrar ile 378 gram skunk ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalananlar arasında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile bir şüpheli bulunuyordu. Hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheli hakkında ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.

