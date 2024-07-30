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Bingöl Üniversitesi'nde Rektör Değişimi: Prof. Dr. Erdal Çelik Göreve Başladı

Bingöl Üniversitesi'nde yeni rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, görevi eski rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan devraldı. Görev değişimi sonrası hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:34
Bingöl Üniversitesi'nde Rektör Değişimi: Prof. Dr. Erdal Çelik Göreve Başladı

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünde Yeni Dönem

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Çelik, görevini eski rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan devraldı. Devir teslim töreni, rektörlük binasında bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi.

Tören Detayları

Törende konuşan Prof. Dr. İbrahim Çapak, bu sürecin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayarak, başarılı bir noktada görevini bırakmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Çapak, "Gelinen nokta iyi bir nokta. Bölgesel kalkınma üniversiteleri arasında en iyi üniversite. Burada olmasak da dışarıdan fiili ve kavli elimizden gelen desteği vererek, hep birlikte üniversitemizi en iyi noktaya getirmeye çalışacağız. Erdal hocamıza başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun, kolaylıklar versin." diyerek, yeni rektörün başarılarını temenni etti.

Hedefler ve Vizyon

Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl Üniversitesinde önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, Prof. Dr. Çapak'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Çelik, öncelikli olarak etkin yönetim biçimlerine odaklanacağını söyledi ve şunları ifade etti:

  • "Risk ve performans analizleri yapacağız birlikte."
  • "Üniversitede enerjiden insan faktörüne, cihazlardan mekan faktörüne kadar her şeyi maksimum düzeyde kullanmayı hedefliyoruz."
  • "Yörenin dokusuna uygun daha ileri yapılar geliştirmek istiyoruz."
  • "Özellikle Doğu Anadolu'nun Türkiye'nin Silikon Vadisi olabilmesi için çalışmalar yürüteceğiz."

Törende, Erdal Çelik, İbrahim Çapak'a plaket ve çiçek takdim etti.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Çelik (sol), görevi eski rektör Prof. Dr....

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Çelik (sol), görevi eski rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan (sağ) devraldı. Rektör Çelik, Çapak'a plaket ve çiçek takdim etti.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Çelik (sol), görevi eski rektör Prof. Dr....

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Çelik (sol), görevi eski rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan (sağ) devraldı. Rektör Çelik, Çapak'a plaket ve çiçek takdim etti.

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