Bingöl, Yurt Hizmetlerinde Türkiye İkincisi Oldu

Bingöl Yurt Hizmetleri Alanında Öne Çıkıyor

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Hizmetleri Müdürlüğü'nün yurt hizmetleri alanında Türkiye 2'ncisi olduğunu duyurdu. Bu başarı, Bingöl'de gerçekleştirilen yurt hizmetlerinin kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bingöl'deki Yurt Hizmetlerinin Başarısı

Vali Usta, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Bingöl'deki yurt hizmetlerinin eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere, sportif faaliyetlerden gönüllülük çalışmalarına kadar birçok alanda yüksek bir başarı gösterdiğini ifade etti. Kent genelinde toplam 3 bin 320 etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklerde 84 bin 600 öğrenci yer aldı.

Ayrıca, yurtlarda sunulan barınma ve beslenme hizmetlerinin yanı sıra 48 farklı kurs da açıldığını belirtildi. Tüm başvuru yapan öğrencilerin yurtlarda yerleştirildiğine dikkat çeken Usta, bu başarıyı pekiştiren unsurlardan söz etti.

Bakanlık Anketlerinde Yüksek Puanlar

Ahmet Hamdi Usta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi Yurt Hizmetleri değerlendirmelerinde Bingöl Yurt Hizmetleri Müdürlüğü'nün Türkiye 2'ncisi olduğunu ifade etti. Bakanlık memnuniyet anketlerinde beslenme, güvenlik, eğitim ve iletişim gibi pek çok alanda yüksek puanlar alındığını kaydetti.

Bu büyük başarının ardındaki güçlü ekip ve kararlı irade için emeği geçen herkese teşekkür eden Usta, başta Gençlik ve Spor İl Müdürü, Yurt Hizmetleri Müdürü ve yurt müdürleri olmak üzere tüm çalışanları tebrik etti.

Gelecek Hedefleri

Yeni dönem hedeflerini değerlendirmek üzere yöneticilerle bir araya geldiklerini belirten Usta, gençlere daha kaliteli ve etkili hizmet sunma yolunda çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Hizmetleri Müdürlüğünün yurt hizmetleri alanında Türkiye 2'ncisi olduğunu bildirdi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Hizmetleri Müdürlüğünün yurt hizmetleri alanında Türkiye 2'ncisi olduğunu bildirdi.