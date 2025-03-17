Bintepeler'de Bahar Coşkusu: Lidya Tümülüsleri Çiçeklerle Renklendi

Manisa'nın 'Anadolu'nun piramitleri' olarak bilinen Lidya Tümülüsleri, baharla birlikte çiçeklerle süslendi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:52
Bintepeler'de Bahar Coşkusu: Lidya Tümülüsleri Çiçeklerle Renklendi

Baharla Bütünleşen Tarih: Bintepeler

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Lidya Tümülüsleri, baharın gelişiyle birlikte doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. "Anadolu'nun piramitleri" olarak adlandırılan bu tarihi alan, kendine özgü görünümü ile sıkça ziyaretçi çekiyor.

115 Tümülüs ve Tarihi Zenginlik

Salihli, Ahmetli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki Bintepeler bölgesinde, milattan önce 6 ve 7. yüzyıllara tarihlenen 115 tümülüs yer almaktadır. Bu tümülüsler, Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği mezarlar olarak tarihi bir öneme sahiptir.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bintepeler, baharın gelmesiyle birlikte etrafında açan farklı renklerdeki çiçekler ile zenginleşerek göz alıcı bir manzara sunuyor. Her yıl birçok ziyaretçi, bu eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.

"Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki "Lidya Tümülüsleri"...

"Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki "Lidya Tümülüsleri" çevresi, baharın gelmesiyle açan kır çiçekleriyle renklendi.

"Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki "Lidya Tümülüsleri"...

"Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki "Lidya Tümülüsleri" çevresi, baharın gelmesiyle açan kır çiçekleriyle renklendi.

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