Bir Anadolu Şenliği Hakkari'de Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonuyla kültür ve sanat buluşması

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, 'Bir Anadolu Şenliği'nin Hakkari'de bugün coşkuyla başladığı hatırlatıldı. Etkinlikler, kentte kültür ve sanatın farklı renklerini halka taşıyor.

Paylaşımda, terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye için kültür ve sanatla buluşulduğu vurgulandı. Açıklamada, "Kadim kültürümüzün izlerini taşıyan 'Bir Anadolu Şenliği' bugün Hakkari'de, Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'ın katılımıyla başladı." ifadelerine yer verildi.

Program kapsamında konserlerden tiyatroya, çocuk etkinliklerinden halk oyunlarına kadar geniş bir yelpaze sunulacağı, bu etkinliklerle il il dolaşarak birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştireceğiz mesajı paylaşıldı.

Şenliğin organizasyonu Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve etkinliklerin 4 Eylül'e kadar devam edeceği kaydedildi.