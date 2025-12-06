Bir Başka Antalya 3 Sergisi Açıldı: ATSO'dan Antalya'ya Yeni Bakış

Bir Başka Antalya 3 Sergisi Açıldı

ATSO ev sahipliğinde kentin kültürel mirası çağdaş sanatla buluştu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı çatısı altındaki Antalya Kültür Sanat (AKS), kentin tarihi ve kültürel mirasını çağdaş sanatla buluşturan "Bir Başka Antalya 3" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Açılış törenine ATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Başkanı Yusuf Hacısüleyman ev sahipliği yaptı.

Ustalar yine Antalya için üretimde

"Bir Başka Antalya 3" çalıştayında ortaya çıkan eserlerde kentin tarihi, kültürel ve geleneksel dokusu çağdaş sanatın diliyle yorumlandı. Sergi, tuval çalışmalarından heykel üretimlerine uzanan geniş bir yelpazede ziyaretçilere Antalya’ya dair yeni bir bakış sunmayı hedefliyor.

Sergide yer alan sanatçılar: Yalçın Gökçebağ, Mahir Güven, Hasan Pekmezci, Şükran Pekmezci, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Hayri Esmer, Gülten İmamoğlu, Rahmi Atalay, Barkın Coşkun ve Furkan Depeli.

ATSO Başkanı Hacısüleyman'dan açılış konuşması

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman açılışta şunları söyledi: "Bir Başka Antalya Sergileri sayesinde hem burada yaşayanların hem de şehre dışarıdan bakan sanatçıların Antalya’yı nasıl gördüklerine tanıklık ediyoruz. Usta sanatçılarımızın heykel ve resim alanındaki değerli eserleri, Antalya’nın bilinen yüzlerinin ötesine geçen; bazen eleştirel, bazen romantik ama her zaman kıymetli bir bakış açısı sunuyor"

"Sanatçılarımıza emekleri ve bu çalışmaları bizlere kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Üç yıllık yolculuğumuzun sonunda ortaya çıkan eserleri toplu bir koleksiyon ve katalog çalışmasıyla kalıcı hale getireceğimizi de belirtmek isterim. Sergimizin kent kültürüne, sanat yaşamına ve Antalya’nın geleceğini birlikte düşünme çabamıza katkı sağlamasını diliyorum"

Küratörün değerlendirmesi ve katılımcılar

Küratör Prof. Mustafa Ağatekin, serginin kent belleği açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, şehirlerin tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşımada sanatın güçlü bir ifade biçimi olduğunu belirtti. Ağatekin, "Bir Başka Antalya" çalıştayları kapsamında üretilen eserlerin Antalya’nın değerlerini görünür kıldığını ve seçkilerin kentin kültür-sanat birikimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılışa katılanlar arasında: ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Sayman Üye Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker, Meclis Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı ve 26. Grup Meclis Üyesi Ömer Gilan, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRSAB Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Onur Özer, 3. Grup Meclis Üyesi ve Natureltaş kurucusu Süreyya Demirtaş, 22. Grup Meclis Üyesi Canan Başer, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı ve 36. Grup Meclis Üyesi Emir Gündal ile sanatseverler yer aldı.

