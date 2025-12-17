DOLAR
Bir Kardeşlik Hikâyesi: Maraş Abası Motifleri Gaziantep’te

Maraş abası motiflerinin modern yorumlandığı 'Bir Kardeşlik Hikâyesi' sergisi 22-29 Aralık 2025'te Gaziantep Panorama Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:44
Sergi Detayları

"Bir Kardeşlik Hikâyesi" adlı sergi, Maraş abası motiflerinin çağdaş yorumlandığı 15 eserlik özel koleksiyon ile sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 22-29 Aralık 2025 tarihleri arasında Gaziantep Panorama Müzesi’nde ziyarete açık olacak ve Gaziantep’in kurtuluş gününe vurgu yapacak.

Sanatçı ve Tema

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Moda Tasarımı Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Mutlu Aslantürk, Kahramanmaraş’ın köklü dokuma geleneği olan Maraş abası motiflerini çağdaş bir perspektifle yeniden yorumladı. Sergi, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın millî mücadele dönemindeki omuz omuza direnişine, gönül bağlarına ve kardeşlik hukukuna bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Sanatçı eserlerinin her birinde dayanışma, vefa, dua, direniş ve kültürel mirasın çağdaş sanattaki izdüşümünü yansıtıyor. Motifler, yalnızca desen değil; hafıza, kimlik ve kardeşliğin dili olarak ele alınıyor.

Sanatçının Anlatısı

Dr. Mutlu Aslantürk sergi hakkında bilgi vererek, "’Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz’ diyerek düşmanı perişan edip 12 Şubat 1920 de Maraş’tan def eden kahraman dedelerimiz, yine aynı kahramanlıkla ‘Antep bize mezar olmadan düşmana yar olamaz’ diyerek işgal altındaki komşunun yardımına koştular. Maraşlı çetelerle Antepli çeteler Antep’in savunmasında omuz omuza vuruştular, birbirlerinin kucağında şehid oldular ama vatanın bir karışını bile vermediler, bayrağı yere düşürmediler. Ve nihayet 25 Aralık 1921’de düşmanı Antep’ten kaçırarak bir destan yazdılar, bu mübarek vatanı kanlarıyla sulayarak bize miras bıraktılar. Arslan Bey’le birlikte Maraş’tan Antep harbine gelen çeteler arasında Maraşlı Hüseyin çete şehitlerden sadece biri. Vurulduğunda şehit olurken nişanlısı Emu’ya yazdığı kanlı mektup bu müzede sergileniyor. Daha nice şehitler, nice gaziler var. Aile büyüklerimizden İbrahim Efendi de Maraş harbinden sonra Antep harbine koşup kahraman ve gazi olanlardan sadece biri. Harpten sonra gazi olarak Maraş’a dönen kahraman çetelerden nesillere aktarılmış nice hikayeler var. Ben doktorasını Maraş abası üzerine yapmış bir sanatçı-akademisyen olarak, komşumuz ve kardeşimiz Antep’in harbine katılmış tüm şehit ve gazi Maraşlı çetelerin sırtlarındaki Maraş abasını aziz biliyor, canları pahasına ortaya koydukları dayanışma, kardeşlik ve vatanseverlik ruhunu bu sergiyle baş tacı ediyorum. Ve Antep’teki vatan savunmamıza iştirak eden tüm şehit ve gazi dedelerimizi minnetle yad ediyorum. Bu çalışmaları, Anteb’in destansı direnişinde verilen omuz omuza mücadeleyi, gönül bağını, komşuluk hukuku ve kardeşliği saygıyla selamlama olarak hazırladım. Motifler, yalnızca desen değil, hafıza, kimlik ve kardeşliğin dili" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ve Önemi

Sergi, bölgenin ortak tarihine ve kültürel hafızasına ışık tutarken, Maraş abası motiflerinin çağdaş sanat içindeki dönüşümünü gözler önüne seriyor. 22-29 Aralık 2025 tarihleri arasında Gaziantep Panorama Müzesi’nde gerçekleşecek sergi, hem yerel hem de ulusal tarih bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

