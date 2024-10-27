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Bireysel Emeklilik, Turizm ve Kadın Kooperatifleri: Günlük Gündem

Bireysel emeklilikte hedefler, Ankara turizmi için direkt uçuş talepleri ve kadın kooperatiflerinin katkıları gündemde.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 10:45
Bireysel Emeklilik, Turizm ve Kadın Kooperatifleri: Günlük Gündem

Bireysel Emeklilik Sistemi 2025 Hedefleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısının 2025 yılında 17,6 milyona ulaşması bekleniyor. Ayrıca yıl sonunda bu sayının 16,5 milyon olacağı tahmin ediliyor.

Ankara Turizmi İçin Uçuş Talebi

Sektör temsilcileri, Ankara turizmini yıl boyunca canlı tutmak amacıyla direkt uçuşların artırılmasına yönelik taleplerini dile getiriyor. Turizm Otel Yöneticileri Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, direkt uçuş eksikliğinin sağlık turizmi açısından dezavantaj yarattığını belirtiyor. Esengil, yabancı turistlerin Ankara'ya ulaşmak için başka şehirlerde aktarma yapmak zorunda kaldığını vurguladı.

Gençlerin Tercihi: İstanbul

Üniversite kayıtları sürecinde, gençlerin büyük çoğunluğunun tercihi İstanbul oldu. 2023 yılında ülke genelinde üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıran 1 milyon 742 bin 537 öğrenciden 394 bin 351'i İstanbul'u tercih etti. Bunun yanı sıra, dijitalleşme ve diğer modern alanlarda 938 yeni program İstanbul'da açıldı.

Ömer Göktepeliler’in Yaylı Tambur Tutkusu

Bursalı sanatçı Ömer Göktepeliler, 19 yıldır yaylı tamburunu çalmayı sürdürüyor. Sosyal medya aracılığıyla bu geleneksel enstrümanı tanıtma gayesinde olduğunu belirten Göktepeliler, "Yaylı tamburu önce ülkemizde, sonra da dünya genelinde tanıtma isteğim var," dedi.

Kadınlar Kooperatifleri İle Toprağa İz Bırakıyor

Kadınlar, tarımsal kalkınma kooperatifleri aracılığıyla toprağa iz bırakıyor. Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsel Appa, sıfır atık hedefiyle ürünlerini ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını açıkladı. Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanı Esra Hatice Eser ise, kendi yetiştirdikleri ürünleri kurutarak işlediklerini belirtti.

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