Birinci Türk Kayak Kupası Özbekistan'da Heyecan Verdi

Türk Devletleri Teşkilatı'nın İlk Kayak Kupası Özbekistan'da Düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin kayakçılarının katıldığı Birinci Türk Kayak Kupası-2025 turnuvası, Özbekistan'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Özbekistan ve Diğer Ülkelerin Katkılarıyla Hayata Geçirildi

Türk Kayak Kupası-2025, TDT bünyesindeki Özbekistan'ın Amirsoy, Azerbaycan'ın Şahdağ, Kazakistan'ın Çimbulak ve Türkiye'nin Uludağ kayak merkezlerinin kurucu üyeleri tarafından organize edildi. Turnuvanın açılışında TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvohid Azimov ve Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı Alişir Salomov gibi önemli isimler yer aldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen kayak merkezleri temsilcileri ve sporcular da turnuvayı onurlandırdı. Taşkent yakınlarındaki Amirsoy Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 50'den fazla sporcu mücadele etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen Türk Kayak Kupası'nın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Türk Kayak Kupası'nın düzenlenmesi inisiyatifi, Bişkek'te geçen yıl yapılan TDT Zirvesi'nde üye ülkelerin devlet başkanları tarafından onaylanmıştı.

Bu etkinlik, Türk Devletleri Teşkilatı'nın birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinden kayakçıların katıldığı Birinci Türk Kayak Kupası-2025 turnuvası Özbekistan'da düzenlendi. Turnuvanın açılışına, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (ortada), TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvohid Azimov, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı Alişir Salomov ve Türk Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov'un yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan kayak merkezleri temsilcileri ile bu ülkelerden gelen sporcular katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinden kayakçıların katıldığı Birinci Türk Kayak Kupası-2025 turnuvası Özbekistan'da düzenlendi. Turnuvanın açılışına, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (ortada), TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvohid Azimov, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı Alişir Salomov ve Türk Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov'un yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan kayak merkezleri temsilcileri ile bu ülkelerden gelen sporcular katıldı.