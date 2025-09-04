DOLAR
41,17 0%
EURO
48,09 -0,06%
ALTIN
4.685,7 0,61%
BITCOIN
4.569.594,54 1,05%

Birleşik Metal-İş'ten MESS'e: İlk 6 Aya Yüzde 58,5 Zam Talebi

Birleşik Metal-İş, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde ilk 6 ay için yüzde 58,5 zam önerdi; teklif düşük ücret tabanı, yüzde 15 oransal zam ve seyyanen 100 TL içeriyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:41
Birleşik Metal-İş'ten MESS'e: İlk 6 Aya Yüzde 58,5 Zam Talebi

Birleşik Metal-İş'ten MESS'e: İlk 6 Aya Yüzde 58,5 Zam Talebi

Genel Başkan Özkan Atar, Kadıköy'deki basın toplantısında teklifin detaylarını açıkladı

Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi teklifini açıkladı. Sendika, ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5 oranında zam talep ediyor.

Sendikanın Kadıköy'deki genel merkezinde, üyelerin de katıldığı basın toplantısında konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, toplu pazarlık sürecinin ilerleyen günlerde başlayacağını belirtti. Atar, bu sözleşmenin özel sektörde en geniş kapsamlı sözleşme olduğunu vurgulayarak "Metal işçisi kazanırsa bütün işçiler kazanır" dedi.

Atar, bu dönemki toplu iş sözleşmesinin sendikanın örgütlü olduğu 32 işletme bünyesindeki 43 fabrikadan yaklaşık 11 bin işçiyi kapsadığını ve tüm fabrikalardan üyelerin görüş ve önerilerinin alındığını aktardı.

Çalışma koşullarının ağırlaştığını ve reel ücretlerin sürekli gerilediğini ifade eden Atar, bir metal işçisinin ikramiye ve gelir vergisi istisnası dahil net ücretinin 55 bin 511 TL olduğunu, bunun yoksulluk sınırının neredeyse yarısı seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Atar, ücret zam teklifinin üç bölümden oluştuğunu belirterek teklifin ayrıntılarını şöyle açıkladı:

- Düşük ücretli işçilerin tabanının yükseltilmesi: Saat ücreti 170 TL'nin altında olan işçilerin saatlik ücretlerinin 170 TL'ye çıkarılması; bu düzenlemeyle aylık ikramiye dahil net 31 bin 250 TL'nin altında ücret alanların öncelikle bu seviyeye getirilmesi hedefleniyor.

- Oransal zam: Bu iyileştirmenin ardından tüm işçilerin saat ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılması öngörülüyor.

- Seyyanen artış: Tüm işçilere seyyanen 100 TL ücret zammı talep ediliyor.

Atar, söz konusu üç kalemlik teklifin birleşik etkisiyle ilk 6 aylık dönemde ücret artışının oransal karşılığının yüzde 58,5 olduğunu ve teklif edilen zam oranıyla ortalama bir metal işçisinin ikramiye ve vergi istisnası dahil net ücretinin 84 bin 666 TL olacağını belirtti.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi...

Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi teklifinde, ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5 zam talep etti. Sendikanın Kadıköy'deki genel merkezinde üyelerin de katıldığı basın toplantısında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, konuşma yaptı.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi...

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor