Birleşik Metal-İş'ten MESS'e: İlk 6 Aya Yüzde 58,5 Zam Talebi

Genel Başkan Özkan Atar, Kadıköy'deki basın toplantısında teklifin detaylarını açıkladı

Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi teklifini açıkladı. Sendika, ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5 oranında zam talep ediyor.

Sendikanın Kadıköy'deki genel merkezinde, üyelerin de katıldığı basın toplantısında konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, toplu pazarlık sürecinin ilerleyen günlerde başlayacağını belirtti. Atar, bu sözleşmenin özel sektörde en geniş kapsamlı sözleşme olduğunu vurgulayarak "Metal işçisi kazanırsa bütün işçiler kazanır" dedi.

Atar, bu dönemki toplu iş sözleşmesinin sendikanın örgütlü olduğu 32 işletme bünyesindeki 43 fabrikadan yaklaşık 11 bin işçiyi kapsadığını ve tüm fabrikalardan üyelerin görüş ve önerilerinin alındığını aktardı.

Çalışma koşullarının ağırlaştığını ve reel ücretlerin sürekli gerilediğini ifade eden Atar, bir metal işçisinin ikramiye ve gelir vergisi istisnası dahil net ücretinin 55 bin 511 TL olduğunu, bunun yoksulluk sınırının neredeyse yarısı seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Atar, ücret zam teklifinin üç bölümden oluştuğunu belirterek teklifin ayrıntılarını şöyle açıkladı:

- Düşük ücretli işçilerin tabanının yükseltilmesi: Saat ücreti 170 TL'nin altında olan işçilerin saatlik ücretlerinin 170 TL'ye çıkarılması; bu düzenlemeyle aylık ikramiye dahil net 31 bin 250 TL'nin altında ücret alanların öncelikle bu seviyeye getirilmesi hedefleniyor.

- Oransal zam: Bu iyileştirmenin ardından tüm işçilerin saat ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılması öngörülüyor.

- Seyyanen artış: Tüm işçilere seyyanen 100 TL ücret zammı talep ediliyor.

Atar, söz konusu üç kalemlik teklifin birleşik etkisiyle ilk 6 aylık dönemde ücret artışının oransal karşılığının yüzde 58,5 olduğunu ve teklif edilen zam oranıyla ortalama bir metal işçisinin ikramiye ve vergi istisnası dahil net ücretinin 84 bin 666 TL olacağını belirtti.

