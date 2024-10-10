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Birleşmiş Milletler'den İsrail'e Lübnan Çağrısı

BM, İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanlarını durdurmasını ve kara kuvvetlerini çekmesini istedi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:16
Birleşmiş Milletler'den İsrail'e Lübnan Çağrısı

BM'den Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını durdurmasını ve ülkeden kara kuvvetlerini çekmesini talep etti.

Durumun Ciddiyeti

Uluslararası kuruluş, bölgedeki gerilimin artmasından endişe duyduğunu belirterek, sivil halkın güvenliğini ön planda tutarak derhal bir ateşkes sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

İsrail'in Yanıtı

Henüz İsrail hükümetinden bu talep ile ilgili resmi bir yanıt gelmedi. Ancak, BM'nin çağrısının, uluslararası ilişkilerdeki dinamikleri etkilemesi bekleniyor.

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